Alunos do Colégio Cívico-Militar visitam o 11º BPM

Nesta segunda-feira (28), o 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu a visita dos alunos do curso Jovem Empreendedor, do Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Darcy José Costa.

Durante a visita, os estudantes conheceram as instalações do batalhão e acompanharam apresentações especiais realizadas pelas equipes da ROTAM e do Canil.

Os alunos puderam vivenciar de perto um pouco da rotina policial, conhecer equipamentos, viaturas e entender o funcionamento das atividades de segurança pública no dia a dia.

Além de proporcionar uma experiência prática, a visita reforçou valores como disciplina, cidadania e respeito, aproximando ainda mais a Polícia Militar da comunidade escolar.

O 11º BPM agradece a presença de todos e reafirma seu compromisso com ações que fortalecem a integração entre a corporação e a sociedade.