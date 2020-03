Alterações da legislação trabalhista na reunião mensal online da Acicam

Será realizada na noite desta quarta-feira (25/3) a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). A novidade é que o encontro será online, através do facebook da entidade empresarial: www.facebook.com/acicamcm.

A iniciativa tem por objetivo evitar a concentração de pessoas e, ao mesmo tempo, disponibilizar informações e orientações aos associados sobre medidas adotadas pelo governo que interessam diretamente aos empresários e também sobre ações desencadeadas contra a pandemia do coronavírus.

Como de costume, a reunião terá início às 18h30min e será comandada pelo presidente Alcir Rodrigues da Silva. Também terá a participação do vice-presidente da entidade, Ben-Hur Berbet, além do convidado especial Raphael Couto, advogado do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam). A reunião será realizada à portas fechadas – sem público – com transmissão ao vivo pelo facebook.

Três assuntos constam da pauta para o encontro. Inicialmente serão informadas decisões tomadas contra a epidemia do coronavírus. Na sequência, o advogado Raphael Couto apresentará as alterações na legislação trabalhistas recém anunciadas pelo governo federal, em decorrência da pandemia de Covid-19.

A pauta da reunião inclui ainda a eleição da diretoria da Acicam para a gestão 2020-2022.