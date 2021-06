Alistamento militar vai até dia 30 de junho

Termina no dia 30 de junho o prazo para o alistamento militar de jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021. Por conta da pandemia a orientação é que o alistamento seja feito pela internet, no portal alistamento.eb.mil.br. Nesse caso é necessário possuir um número de telefone celular válido no Brasil e uma conta de e-mail particular para o envio de informações.

O alistamento presencial é feito na Junta do Serviço Militar de Campo Mourão, que fica no mesmo prédio da Secretaria de Assistência Social (Rua Brasil, nº 560 – Jardim Laura). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas. Os documentos exigidos são certidão de nascimento ou documento de identidade (RG) e comprovante de residência.

“Quem está em débito com o serviço militar, ou seja, quem não se alistou no ano passado ou em anos anteriores, deve procurar o atendimento presencial porque o sistema on line só aceita o alistamento dos jovens nascidos em 2003”, esclarece o responsável pela JSM, Adriano Candido, ao acrescentar que nesse caso a pessoa terá que pagar uma multa no valor de R$ 4,85.

Quem não está em dia com as obrigações militares fica impedido de obter ou renovar passaporte, assumir cargo público, mesmo se aprovado em concursos, matricular-se no Ensino Superior; registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função, bem como recebimento de qualquer prêmio do governo federal, estadual, dos territórios ou municípios.