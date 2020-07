Alimentos saudáveis da agricultura familiar de Moreira Sales beneficiam população carente

Considerando a efetiva existência de situação de emergência relativa à segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade social, devido a covid-19, a SEAB lançou o Programa Emergencial Compra Direta Paraná, onde prevê a compra de gêneros alimentícios de associações e cooperativas da agricultura familiar para a distribuição a entidades assistenciais.

Por meio deste programa, os agricultores familiares associados da Associação dos Produtores Rurais de Moreira Sales “APROSALES” iniciaram o fornecimento de alimentos a instituições assistenciais do município.

Mais de 500 famílias serão beneficiadas durante três meses, e o programa pode ser prorrogado por até seis meses.

O projeto elaborado pela APROSALES, que teve a participação do IDR-Paraná Instituto de desenvolvimento rural do Paraná- Iapar/Emater, em sua elaboração e organização dos agricultores, irá beneficiar em torno de trinta associados com valor de R$ 53.268.70 e contará com o apoio do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) para o cadastramento e doação as famílias carentes do município.

Para o produtor Osmar Aparecido da Silva, os recursos chegaram em boa hora, pois irão garantir a comercialização da produção das 30 famílias de agricultores familiares vinculados a APROSALES, que estão enfrentando dificuldades para comercializar seus produtos.

“Com a pandemia, as vendas caíram muito e a partir de agora teremos uma comercialização garantida”, finalizou.

A coordenadora do CRAS, Luana Marchezoni, disse que o município gasta muito para distribuição de cestas básicas às famílias carentes e que este projeto em muito beneficia a prefeitura que irá economizar este valor, já que o projeto não tem retorno.

As famílias receberão alimentos diversificados e de qualidade, pois serão adquiridos diversos tipos de produtos da agricultura, principalmente frutas e verduras, muito saudáveis e muito utilizados no dia a dia dos beneficiados.

O responsável local pelo IDR-Paraná, Márcio Perin, disse que o projeto elaborado pela APROSALES ajudará tanto as famílias beneficiadas, quanto os produtores rurais que venderão seus produtos que, nesse momento de pandemia, terão mais um canal para a comercialização de sua produção.

“De um lado, o programa visa estimular a produção de alimentos pelos agricultores familiares, facilitando-lhes o acesso aos fatores de produção e garantindo-lhes a comercialização da produção; de outro, beneficiar às entidades assistenciais no acesso a alimentos de qualidade, em quantidade, com a regularidade e dignidade exigidas nesse momento de dificuldade; indiretamente também impactarão o comércio do município, já que os recursos passam a fazer parte da economia local”, disse o técnico.

Fonte: unidade local IDR-Paraná Moreira Sales