Alimentos arrecadados pelo 11º BPM são doados para duas entidades de Campo Mourão

Na manhã desta quinta-feira (19), o 11º Batalhão de Polícia Militar entregou ao Lar Dona Jacira e à Comunidade Terapêutica Salvando Vidas, os alimentos obtidos com a campanha solidária realizada pelo batalhão como parte das comemorações aos 167 anos da Polícia Militar do Paraná.

A campanha arrecadou quase uma tonelada de alimentos não perecíveis em pouco mais de 15 dias. O tenente-coronel Cleverson Vidal Veiga, o 2º Tenente Mendes, o cadete Fabrício e o soldado Bortoleto fizeram a entrega dos alimentos às duas instituições.

De acordo com o pastor Adão, responsável pela Comunidade Terapêutica Salvando Vidas, a entidade atende atualmente 14 pessoas que lutam para se libertar do vício das drogas. Eles oferecem acolhimento para pessoas que possuem transtornos por conta do uso abusivo de drogas ou do álcool.

Além disso, segundo o pastor, pessoas do bairro também são atendidas pela instituição. “Procuramos dar esse suporte também àqueles da comunidade que precisam da nossa ajuda. Sempre ajudamos aqueles que estão passando por dificuldades, principalmente com alimentos” conta. “Ficamos muito felizes por terem se lembrado de nós. Realmente estávamos precisando desta doação” comemora Adão.

A outra parte da arrecadação foi entregue ao Lar Dona Jacira, que atende sete crianças e adultos com deficiência e em tratamento de saúde.

Dona Jacira, uma das responsáveis pelo Lar, recebeu o comandante do 11º Batalhão em sua casa e ficou muito grata por receber os alimentos doados com a campanha organizada pela Polícia Militar.

“Agradecemos muito por esta doação. Graças a Deus temos pessoas sempre dispostas a ajudar”, diz, emocionada. O Tenente-Coronel Cleverson ficou bastante feliz com o resultado da campanha e mais ainda em poder contribuir com estas duas instituições importantíssimas para Campo Mourão.

“Queremos mais uma vez agradecer a todos que nos ajudaram a alcançar essa quantia tão expressiva de alimentos. Realmente foi uma arrecadação muito boa e com isso pudemos ajudar estas duas instituições”, lembra Veiga.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM