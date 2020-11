Ainda restam convites para Costela Desossada Recheada no Bafo

No próximo domingo (22) tem Costela Desossada Recheada no Bafo, pelo sistema drive thru, em Campo Mourão. O combo individual custa R$ 40 e inclui costela, arroz, purê e salada.

A entrega dos combos será no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h. Parte da renda vai para o Lar Dom Bosco. Quem compra o convite concorre a um micro-ondas e ainda concorre a uma bolsa de estudos na UniFCV – Faculdade Cidade Verde.

Os convites estão à venda no Pet shop Mundo Animal (próximo ao Paraná Supermercado do Centro) ou Mg Veículos multi marcas. Entrega de convites com Carlinhos pelo 99925-2268 (WhtasaAp).