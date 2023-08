Agendado o 2º workshop de contadores e serviços públicos

Campo Mourão realiza no próximo dia 5 de setembro, das 8 às 10 horas, o II Workshop de Alinhamento entre Profissionais da Contabilidade, Empresários e o Setor Público. As inscrições – gratuitas – já estão abertas e o evento vai acontecer no Auditório Marta Kaiser, na Associação Comercial e Industrial (Acicam).

A pauta referente à prefeitura prevê a abordagem de questões relacionadas a simplificação e desburocratização dos serviços públicos. Com o Corpo de Bombeiros será discutida a questão do Licenciamento Simplificado. No encontro também serão discutidas questões apontadas pelos contadores em pesquisa preparatória para a realização do workshop.

Idnei Hundsdorfer, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), ressalta que a participação dos profissionais da categoria no evento é importante “pois além de estreitar o relacionamento com o poder público, serão esclarecidas dúvidas, agilizando os processos de abertura e alterações de empresas que estão cada dia mais complexos”, explica.

O primeiro workshop de alinhamento aconteceu em junho último e teve a participação de grande número de contadores, além de empresários e representantes de órgãos públicos.

PROMOÇÃO

A promoção e organização estão a cargo da prefeitura de Campo Mourão, Casa do Empreendedor/Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Associação Comercial e Industrial (Acicam), Sebrae, Corpo de Bombeiros, Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam).