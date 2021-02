Agência do Trabalhador retoma parceria com a Seara JBS

Foi retomada nesta semana a parceria entre a Agência do Trabalhador e a empresa Seara JBS para divulgação de vagas e encaminhamentos de trabalhadores com os perfis exigidos. As entrevistas serão realizadas na Agência com agendamento prévio e protocolos de segurança.

“Tem muita gente que não tem como se deslocar até a empresa para entrevista. Com essa parceria fica mais fácil esse contato e mais candidatos podem concorrer”, destacou o gerente o gerente de RH da empresa, Cleberson Mendes dos Santos.

Na sexta-feira (5), o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Eduardo Akira Azuma, juntamente com Carlos Rodrigues representando a Casa do Empreendedor e o agente captador do SINE de Campo Mourão Gerson Maciel, foram recebidos na empresa para tratar da retomada da parceria.

“O município está à disposição para contribuir nesse processo. Que bom que a Agência do Trabalhado voltará a ser uma porta de entrada para que essas pessoas venham a fazer parte do quadro dessa grande empresa brasileira”, concluiu Azuma.

Na Agência do Trabalhador, os agendamentos serão feitos durante a semana para não haver concentração de pessoas e as entrevistas ocorrerão sempre na terça-feira, realizadas por profissionais do Departamento de Recursos Humanos da empresa. Haverá um limite de agendamentos por semana.