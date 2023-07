Aeroporto municipal ganhará moderno terminal de passageiros

Foi assinada nesta sexta-feira (7), a ordem de serviço para construção de um novo e moderno terminal de passageiros no Aeroporto Municipal Geraldo Guia de Aquino. O valor do investimento é de R$ 2,8 milhões, com recursos do governo federal (Finisa).

Além da sala de embarque e espaço de inspeção de segurança, a construção contempla saguão de espera, banheiros, sala de descanso, administração, copa, banheiros privativos, restituição de bagagem, espaço para lanchonete, estacionamento restrito com guarita todo pavimentado e cercado com gradil metálico.

Inaugurado em março de 1979, o aeroporto municipal de Campo Mourão completou 44 anos. A localização estratégica do município oferece alternativas para a região, pois mesmo sem voos comerciais regulares, é utilizado por empresários, autoridades, serviço aeromédico, aeroclube, posto de abastecimento e oficina de conserto de aeronaves.

De janeiro de 2022 a 30 de junho de 2023, o aeroporto registrou 1.572 pousos, 1.863 decolagens, 1.763 embarques e 1.469 desembarques. Apesar das instalações inadequadas, o município faz periodicamente a manutenção conforme as exigências da ANAC. Com o novo terminal, o antigo será transformado em um museu de aviação.