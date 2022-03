“Adote um bairro”: mais uma ação de combate a dengue em Campo Mourão

Com o alto índice de infestação, bem como casos de dengue em Campo Mourão, o Comitê Gestor sugeriu, durante reunião realizada na semana passada, a campanha “Adote um bairro”. A sugestão é que cada entidade do município auxilie na realização de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

De início, seis entidades já aderiram à campanha. O Tiro de Guerra adotou o Jardim Alvorada; Colégio Adventista e Desbravadores (jardins Santa Nilce I e II); Conselho Municipal de Saúde (Jardim Aeroporto); Colégio Alfa (Estádio Municipal); Unimed (Vila Urupês) e Escoteiros (Vila Cândida).

“Estamos mantendo contato com outras entidades convidando para aderir à campanha”, explica a gerente de Vigilância em Saúde, Cristina Vilar. Ela acrescenta que interessados em aderir também podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental (3518-1616), com Jordana Dorca.

Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRA) realizado na semana passada pela Secretaria Municipal de Saúde apontou um índice geral de 6,71 por cento de infestação. O número representa um alto risco de contaminação, já que o índice preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de um por cento. Só este ano já foram registrados 85 casos de dengue no município e vários casos suspeitos.