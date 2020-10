Administração recomenda que visitantes levem álcool em gel no Cemitério

A administração municipal vai disponibilizar totens com álcool em gel nas entradas do Cemitério para higienização dos visitantes no Dia de Finados. A recomendação, porém, é que as pessoas levem o próprio álcool para evitar filas e aglomerações. Vale lembrar também que não será permitida a entrada sem uso de máscara facial.

“É interessante que as pessoas levem seu álcool, sua água e assim evitem formar filas no Cemitério. Embora a pandemia já se estenda por meses, as principais medidas de prevenção seguem as mesmas: distanciamento físico, higiene de mãos, uso de máscara e limpeza”, enfatiza o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira.

A orientação para quem for participar das celebrações religiosas, é a mesma. “Estão sendo adotados os cuidados quanto ao distanciamento, mas é preciso que as pessoas respeitem”, acrescenta o secretário. Ele pede também que as famílias se dividam para as visitas para não irem no mesmo horário.

A pintura de túmulos, ornamentação e limpeza em geral é permitido até neste sábado (31). No Dia Finados (2 de novembro), é proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério. A orientação da administração é que não sejam colocados vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas das flores. “Esses materiais podem servir para proliferação do mosquito transmissor da dengue”, alerta.

Para o comércio ambulante foram liberadas 51 vagas no espaço do estacionamento externo do cemitério. Nas barracas não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas, produtos eletrônicos ou flores que acumulam água. É de responsabilidade do proprietário de cada barraca o recolhimento do lixo que produzir.