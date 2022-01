Adita recolheu 1.690 toneladas de embalagens no ano passado

Um agronegócio sustentável e preocupado com a natureza. A Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita) bateu um recorde, em 2021, ao recolher e destinar de forma ambientalmente correta 1.690 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. Todos os recipientes foram enviados para reciclagem, onde são transformados em tubos de esgoto, conduítes elétricos, dutos corrugados e em novas embalagens, fechando assim o ciclo da logística reversa.

O diretor executivo da associação, Waldir José Baccarin, explica que, atualmente, a Adita conta com quase 200 associados, entre cooperativas, usinas e revendas de produtos agropecuários. “Ao todo, são quase 100 municípios abrangidos na região Noroeste do Paraná – em uma área total de 2,3 milhões de hectares. Um trabalho de preservação e sustentabilidade do meio ambiente e do agronegócio, que tem como peça chave o agricultor consciente fazendo a tríplice lavagem e a devolução dos recipientes”, avaliou.

Além do empenho dos produtores rurais, destaque às equipes do Recebimento Itinerante Integrado, quais se deslocam diariamente com os caminhões da Adita até os pontos de coleta, onde os agricultores fazem a devolução. Lembrando que as entregas também podem ser realizadas nas centrais de recebimento – Maringá (matriz), Campo Mourão e Umuarama. “Para 2022 nossa meta é alcançar as 1.700 toneladas de embalagens recolhidas e processadas”, projetou Baccarin.

Esse trabalho realizado pela associação tem, inclusive, o reconhecimento nacional internacional, uma vez que, por várias ocasiões a Adita recebeu a visita de comitivas do Brasil e outros países.



