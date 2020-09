Adita recolheu 1.100 toneladas em 8 meses

Números consistentes. Entre janeiro e agosto deste ano a Associação dos Distribuidores de Insumos de Tecnologia Agropecuária (Adita) recolheu 1.100 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. Até dezembro a estimativa é que outras 500 toneladas sejam recebidas pela associação, que pretende fechar 2020 com 1.600 toneladas.

Apesar dos problemas ocasionados pela pandemia do Covid-19 a Adita adequou o recebimento, claro seguindo todas as normativas das organizações de saúde. “Continuamos atendendo até o final do ano, lembrando que todos os municípios localizados em nossa área de ação vão ser atendidos”, disse o gerente Operacional da associação, Waldir José Baccarin. “Temos o compromisso com nossos associados, agricultores e principalmente com o meio ambiente”.

A Adita possui unidades operacionais em Maringá, Umuarama e Campo Mourão. Além disso, neste ano dobrou a capacidade do Recebimento Itinerante Integrado – nesta modalidade de recolhimento as equipes se deslocam até os municípios onde fazem o recolhimento das embalagens de defensivos agrícolas.

SERVIÇO

Para mais informações acesse www.adita.org.br ou pelo telefone (44) 3025-3032.