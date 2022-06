Ações educativas marcam Semana do Meio Ambiente

Palestras e oficinas em escolas municipais e estaduais fazem parte da programação da Semana do Meio Ambiente em Campo Mourão. As ações, que começaram na segunda-feira (30), são coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente a Bem Estar Animal (SEMA)

A primeira palestra sobre reciclagem e oficina de brinquedos foi realizada na Escola Mario de Miranda Quintana, com participação de 39 crianças de 5 anos. No Colégio Estadual Marechal Rondon a abordagem foi sobre “Biodigestor”, para 75 alunos do 1° ano.

Nesta quarta-feira (1º), em parceria com a Sanepar, alunos da Escola Manoel Bandeira receberão informações sobre o tratamento da água que abastece a cidade. Na quinta-feira (2), palestra sobre maus tratos a animais para 40 crianças do CMEI Santo Antonio e na sexta-feira (3), sobre hábitos sustentáveis na Escola Narciso, no distrito de Piquirivaí.

O encerramento da semana, no sábado (4), será marcado com a inauguração do Parque da Pedreira João Teodoro de Oliveira, no Jardim Modelo, um novo espaço de lazer e preservação ambiental. No mesmo dia haverá manejo da Estação Ecológica do Cerrado.