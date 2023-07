Acidente no trevo da Santa Casa deixa motociclista ferido

Mais um grave acidente envolvendo motocicleta foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, 7, na rodovia PR-558, entre Campo Mourão e Araruna, no trevo de acesso ao hospital Santa Casa.

A vítima transitava com sua moto pela rodovia, sentido Araruna/Campo Mourão, quando foi surpreendida pelo motorista de um VW/Gol que saiu do trevo e entrou na pista sem perceber a aproximação da moto.

Sem tempo de desviar, o motociclista bateu forte no paralamas do automóvel e caiu sobre o asfalto. Com ferimentos generalizados ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital para avaliação médica.