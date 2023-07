Acicam vai lançar cápsula do tempo para abrir no centenário

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que em junho último comemorou 70 anos de fundação, em breve lançará uma cápsula do tempo com documentos, fotos e outros materiais sobre a atual realidade da economia do Município para abertura em 2053, nas comemorações dos 100 anos da entidade.

O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Ben-Hur Berbet, durante a cerimônia de abertura da 2ª Noite Empresarial Acicam, que aconteceu no último sábado, no Mourão Garden. No anúncio, o líder empresarial mourãoense “desafiou” os integrantes do Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam) a coletar e selecionar o material que será colocado na cápsula do tempo.

A ideia é lacrar e lançar a cápsula do tempo na reunião mensal de setembro. Está definido que o recipiente ficará em exposição na sede da Acicam. Várias atividades estão sendo desenvolvidas para comemorar as sete décadas da primeira entidade empresarial de Campo Mourão e outras ações estão programadas para os próximos meses.

ACEITO

O “desafio” lançado por Ben-Hur Berbet foi prontamente aceito pela presidente do Conjove-Acicam, Kamila Walter. Os jovens empresários que integram o conselho começam a se organizar e a estabelecer estratégias para cumprir a tarefa já nos próximos dias. A partir da definição do melhor tipo de material para registrar o atual momento da economia local, será iniciada a busca.

O Conjove-Acicam reúne-se todas as quartas-feiras, a partir das 7h30min. Os encontros acontecem na Sala do Empresário, na Acicam.