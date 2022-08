Acicam sorteia prêmios do Dia dos Pais nesta quarta

Será realizado nesta quarta-feira (17/8), às 16 horas, o sorteio dos 54 prêmios da campanha promocional do Dia dos Pais, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O evento, aberto ao público, vai acontecer no auditório da entidade empresarial (no último pavimento do Centro Empresarial Cidade).

Os consumidores que fizeram compras nas empresas participantes da promoção e preencheram corretamente os cupons da campanha concorrem a três churrasqueiras elétricas, 50 vale compras no valor de R$ 100,00 e a um final de semana – com direito a acompanhante – no Resort Termas de Jurema. Diretores da Acicam, representantes das instituições parceiras na promoção e profissionais da imprensa estarão presentes no sorteio.

Estarão concorrendo somente os cupons preenchidos na campanha do Dia do Pais.

MAIS PRÊMIOS

No dia 14 de setembro, a Acicam vai sortear mais quatro prêmios: uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. Nesse sorteio estarão concorrendo todos os cupons preenchidos pelos consumidores nas três datas especiais contempladas pelo projeto “Três Amores”: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dias dos Pais.

O projeto Três Amores/2022, desenvolvido pela Acicam, tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.