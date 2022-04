Acicam reúne lideranças para tratar de melhorias na cidade

A convite da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), representantes de instituições locais estiveram reunidos na tarde desta terça-feira (5/4) para elencar melhorias consideradas fundamentais para a consolidação da infraestrutura do Município. Foi o passo inicial de um trabalho para ouvir a sociedade civil organizada que culminará com a elaboração de um documento para ser entregue aos candidatos nas eleições de outubro próximo com as principais reivindicações da comunidade nas mais diferentes áreas.

A iniciativa faz parte do movimento Acorda Comcam/2022 e o encontro foi comandado pelo presidente Acicam, Ben-Hur Berbet. Será a quinta edição do movimento apartidário, lançado em 2006 por entidades locais, capitaneadas pela Acicam, com o objetivo de recuperar a representatividade política de Campo Mourão e da região. Sem deputados da própria região na Câmara de Deputados e na Assembleia Legislativa, Campo Mourão e a região eram preteridos pelos governos federal e estadual em termos de investimentos e melhorias. O movimento surtiu resultados e o Vale do Piquirivaí, a partir daí, foi paulatinamente recuperando e consolidando sua representatividade política. Parcela significativa dos eleitores passou a priorizar os candidatos da própria região.

DOCUMENTO

Muitos “gargalos” na infraestrutura de Campo Mourão foram apontados na reunião desta terça-feira e as entidades locais também poderão enviar ofício a Acicam para indicar obras e melhorias necessárias. Numa etapa seguinte vai acontecer a elaboração do documento que será entregue aos candidatos nas visitas que fizerem a Campo Mourão em busca de votos.

Algumas das melhorias na infraestrutura local apontadas na reunião na Acicam: reestruturação das praças São José, Getúlio Vargas e Bento Munhoz da Rocha, construção de banheiros públicos nas praças centrais da cidade, melhorias nas entradas da cidade e na estrutura viária urbana, recuperação do Parque do Lago, construção do Contorno Norte, implantação de mais ciclovias, investimentos em sinalização e na melhoria da aparência da cidade, recuperação de calçadas, revitalização e modernização do Parque de Exposição e da iluminação pública urbana.

Melhorias que competem exclusivamente à esfera municipal serão encaminhadas à prefeitura. As demais serão entregues aos candidatos a deputado estadual e federal, senadores e a governador.

A reunião promovida pela Acicam contou com a presença de representantes da maçonaria, clubes de serviços, instituições de ensino, sindicatos e outras entidades empresariais, religiosos, etc. Também o vereador Márcio Berbet participou do encontro, além de Eloi Bonkoski (governador eleito do Rotary) e Fernando Mizote (presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam).