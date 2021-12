Acicam realizou a última reunião mensal de 2021

Em sistema híbrido – com a presença de bom público e também transmissão online pelo seu facebook -, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão realizou na noite desta quarta-feira (8/12) a última reunião mensal ordinária do ano. Tradicionalmente, às reuniões mensais da entidade reúnem não apenas dirigentes e associados da entidade, mas também autoridades, representantes de instituições de apoio do setor produtivo e de clubes de serviços, lideranças comunitárias e populares.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, abriu o encontro com um relato sobre a realização da inédita campanha “Doe Brinquedo”, que teve a participação ativa de mais de 20 instituições locais. Em seguida anunciou que a partir da próxima edição da Revista Acicam – a de nº 101 – será disponibilizada de forma digital. Serão quatro edições por ano: duas impressas e digitais e outras duas exclusivamente digitais.

Ben-Hur Berbet destacou ainda o lançamento da Plataforma de Treinamentos Online da Acicam e apresentou o calendário de horários especiais para o funcionamento do comércio mourãoense neste Natal. Na sequência, Anderson de Almeida (do Departamento Comercial da Acicam), falou sobre a campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021”.

A reunião prosseguiu com os pronunciamentos de Eduardo Akira (secretário municipal de Desenvolvimento Econômico) e de Carlos Alberto Facco (coordenador geral do Município). O primeiro apresentou uma série de números que apontam para a retomada da economia local e o segundo destacou as parcerias entre o poder público local e a sociedade organizada que têm viabilizado importantes projetos em Campo Mourão nos últimos anos.

NOVA PARCERIA

O encontro foi encerrado a com a assinatura de parceria entre a Acicam, a prefeitura e a Noroeste Garantias, representada no ato pelo diretor executivo, Jean Flávio Zanchetti. Trata-se de uma sociedade de garantia de crédito que já realizou mais de R$ 100 milhões em crédito para cerca de 3.700 empresas. Destaca-se pelas vantagens no que diz respeito a taxas do mercado, diferenciadas para operações de crédito de capital de giro e investimento a partir de R$ 4 mil. Também oferece consultoria financeira.