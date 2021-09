Acicam realiza reunião mensal na quarta-feira

Está confirmada a realização da reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) na próxima quarta-feira (29/9), a partir das 18h30min, sob a presidência de Ben-Hur Berbet. O tradicional encontro do empresariado local vai acontecer em sistema híbrido, com a presença de público e também transmissão pelas redes sociais da entidade (facebook.com/acicamcm).

A pauta para a reunião inclui a participação de dois convidados especiais: Newton dos Santos Leal (presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – Codecam) e Eduardo Azuma Akira (secretário municipal de Desenvolvimento Econômico).

No encontro, a Acicam também fará o lançamento da campanha promocional do Natal/2021, com o anuncio da premiação que será oferecida neste ano aos consumidores e apresentação do calendário de funcionamento do comércio em datas e horários especiais. Também serão anunciadas novidades da campanha preparada para este ano, os parceiros da Acicam na promoção e o início da comercialização dos kits da campanha natalina. A meta da entidade é bater o recorde de empresas participantes e de cupons distribuídos aos consumidores para concorrer aos prêmios.

Da pauta para a reunião consta ainda a assinatura de parceria entre a Acicam e o Sindimetal – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Campo Mourão. Com o convênio, as indústrias ligadas ao sindicato passarão a desfrutar de serviços ofertados pela Acicam.