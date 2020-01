Acicam: palestra sobre Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados

No dia 6 de fevereiro será realizada palestra gratuita no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Cadastro Positivo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do telefone (44) 3518 8027.

Os dois temas serão abordados pela advogada do SPC Brasil, Vivian Meira Moraes, que vai detalhar aos empresários e gestores de empresas quais são as exigências e vantagens da LGPD e do Cadastro Positivo. Também ficará a disposição para esclarecer eventuais dúvidas dos participantes do evento.

A palestra terá início às 19 horas e a promoção é da Acicam, da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) e do SPC Brasil.