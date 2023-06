Acicam é parceira na 28ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco

Entre as instituições, órgãos públicos e empresas parceiras do Município de Campo Mourão para a realização da 28ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de julho, está a Associação Comercial e Industrial (Acicam). O tradicional evento gastronômico está sendo retomado depois de quatro anos e será realizado em novo formato.

Os convites para degustar o prato típico de Campo Mourão já estão sendo comercializados pelas oito entidades que vão servir a iguaria no almoço do dia 9 de julho. Ao contrário das edições anteriores, a programação da Festa do Carneiro no Buraco/2023 não será centralizada no Parque de Exposição Getúlio Ferrari.

O prato típico, por exemplo, será servido simultaneamente nas próprias entidades envolvidas. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vai servir nas instalações da Apae Rural (localizada na saída para Guarapuava). Já a Sociedade Nipo-Brasileira (Sonibram) servirá em sua sede (ao lado do Parque de Exposições). Por sua vez, o AeroClube servirá a iguaria em sua sede, nas imediações do aeroporto municipal.

A Associação dos Servidores Municipais (Assercam) servirá em sua sede urbana (próximo ao aeroporto municipal), enquanto a Associação Campo Mourão Futsal (ACMF) vai servir o prato típico na sede da Associação do Expresso Nordeste. O Sindicato Rural utilizará o Recanto do Criador (no parque de exposições) para servir o Carneiro no Buraco, enquanto o Hospital Santa Casa/Motoclube Cachorrões do Asfalto servirão nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas Índio Bandeira (CTC). O Rotary Clube Campo Mourão vai servir em seu pavilhão, no Parque de Exposições.

Uma vez mais, a iguaria típica de Campo Mourão será preparada pela equipe da Associação Panela, sob o comando do chef Walter Tonelli (“Peteleco”). Será mantido o sistema de cozinha única. Os convites custam R$ 60,00 (adulto) e R$ 30,00 (crianças de 6 a 10 anos) e estão sendo comercializados pelas entidades que vão servir o prato no dia 9 de julho. Também pelo link: htpps://tickey.com.br/ organization/carneiro-no- buraco.

A festa tem o patrocínio do Grupo Integrado, Paraná Supermercados e Coamo Agroindustrial Cooperativa.

SHOWS

A programação da Festa Nacional do Carneiro no Buraco inclui dois shows gratuitos, na praça São José, no centro de Campo Mourão. No dia 7 (sexta-feira), a partir das 21 horas, apresenta-se a dupla João Bosco & Vinícius. No dia seguinte (sábado), no mesmo horário, o show será com Cezar e Paulinho. No local funcionará um espaço gastronômico, organizado em parceria com a Acicam.