Acicam e entidades empresariais homenageiam policiais militares

Na manhã desta sexta-feira (15/1), em solenidade realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), foram homenageados os nove policiais militares que no último dia 7 atuaram na detenção em flagrante dos dois elementos que assaltavam a filial local das Lojas Colombo. A equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar que atendeu com êxito a ação – que também levou a libertação de funcionários feitos reféns – foi comandada pelo primeiro tenente Gabriel Ferreira Pinto de Oliveira.

A homenagem foi liderada pela Acicam e teve o apoio também do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). Certificados de reconhecimento e gratidão foram entregues aos policiais envolvidos na ação que levou a prisão dos assaltantes, a recuperação de aproximadamente R$ 6 mil e celulares roubados da loja e em posse dos elementos, além de armas e um veículo também roubado. Na ação não foi disparo um tiro sequer e os elementos acabaram presos ainda dentro da loja, que se prepara para abrir ao público.

Foram homenageados, além do primeiro tenente Gabriel Ferreira Pinto de Oliveira: o cabo Elias Bezerra e os soldados Carlos Alberto Silva Júnior, Elielson Anunciação dos Samtos, Elxsley Antonio Rodrigues, Alan Everton Barbosa da Rocha, Eduardo Nunes de Araújo, Guilherme Berechavinskie Jorge Cristiano de Oliveira. Os certificados foram entregues pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet. Ao oficial que comandou a operação, o certificado foi entregue pelo líder empresarial e o comandante do 11º BPM, major Milton José dos Santos.

PRESENÇAS

O evento não foi divulgado antecipadamente para se evitar aglomeração – como medida de prevenção a Covid 19. Porém, a cerimônia teve a presença de quatro ex-presidentes da Acicam (Eloi Bonkoski, Alcir Rodrigues da Silva, Marcelo Chiroli e Newton Leal – que é o atual presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – Codecam).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira AQzuma, representou o prefeito Tauillo Tezelli. Já o Poder Legislativo foi representado pelo vereador Márcio Berbet.

Estiveram presentes ainda: o presidente do Conseg, Major Milton José dos Santos; o delegado da Polícia Civil, Anderson Sérgio Romão; o presidente da CDL, Roni Gouveia; o vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), Idnei Hundsdorfer, além de membros de clubes de serviços, associações e de diversas outras instituições locais e regionais.