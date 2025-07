Acicam Conecta terá palestra e Voz & Violão, com Léo Chaves

Outra atração do evento “Acicam Conecta”, que acontece no próximo dia 24, em Campo Mourão, é a participação confirmada do cantor e palestrante Léo Chaves (da dupla Victor & Léo). A promoção comemora os 72 anos de fundação da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e será realizada nas dependências do Mourão Garden (saída para Maringá), com a programação estendendo-se pela manhã, tarde e noite.

“A Grande Arte de se Reinventar” será o tema da palestra de Léo Chaves, que na sequência realiza o show “Voz & Violão”. Sua palestra, marcada para às 19h30min, será precedida de cerimonial comemorativo ao aniversário da mais antiga entidade empresarial do Município e da região. O encerramento da programação será com coquetel, às 21h30min.

Mais quatro palestrantes de renome nacional vão participar do Acicam Conecta: 9 horas – Dado Schneider (“O paradoxo da geração Z e a alta performance no trabalho”); 10h30min – Carlos Tramontina (“Desafios e esperança: olhando o presente e se adaptando ao futuro”; 14 horas – Sarah Buchwitz (“Marketing – autenticidade é a chave da economia criativa”); 15h30min – Caio Coppolla (“Tendências e Futuro do Brasil”). A A programação do evento começa às 7h30min com credenciamento dos participantes e café da manhã.

Os convites estão à venda na secretaria da Acicam, que funciona no último pavimento do Centro Empresarial Cidade. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (44) 3518 8000.

PALESTRANTE

Embora mais conhecido por sua trajetória na dupla sertaneja com o irmão, Léo Chaves é também um palestrante motivacional e educador. Ele aborda temas como educação socioemocional, autoconhecimento, felicidade e reinvenção, proferindo palestras que combinam sua experiência artística com sua paixão pela educação. Ele compartilha suas vivências e aprendizados em diversas áreas, como música, negócios e desenvolvimento pessoal, com o objetivo de inspirar outras pessoas a buscarem seus sonhos e se reinventarem.

Leo Chaves é fundador do Instituto Hortense, que promove habilidades socioemocionais em escolas, e da EAI Educa, empresa focada em soluções para inteligência emocional. Suas palestras exploram a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional.