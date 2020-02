Acicam conclama empresários a aderir ao combate a dengue

O 1º vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam),Ben -hur Roberval Berbet, conclamou nesta quarta-feira os empresários locais a se somarem a mobilização que congrega a comunidade e órgãos públicos em ações preventivas de combate a dengue no Município. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o crescimento no número de casos confirmados da doença preocupa em Campo Mourão.

O pedido aos empresários é no sentido de que realizem uma varredura em seus estabelecimentos, depósitos e pátio para localizar e eliminar eventuais focos do mosquito transmissor da dengue ou mesmo ambientes favoráveis a sua reprodução. Ben-hur Berbet solicitou ainda que os empresários adotem os mesmos procedimentos em suas residências e que conclamem os funcionários a se somarem a mobilização para evitar que a situação se torne crítica no Município.

Várias cidades da região já estão em situação de epidemia, inclusive com o registro de mortes pela doença. Surtos de casos de dengue estão sendo registrados em alguns bairros de Campo Mourão e medidas de bloqueio estão sendo adotadas pela saúde pública. “A cidade já tem um expressivo número confirmados de casos de dengue e os índices de infestação do mosquito transmissor são preocupantes. É preciso que todos se conscientizem do risco de contrair a doença, adotando urgentemente cuidados simples, acessíveis a todos, mas que podem evitar muito sofrimento”, alerta o vice-presidente da Acicam.

O líder empresarial alerta que cidades muito próximas a Campo Mourão já vivem situação crítica em relação a dengue “e os mourãoenses poderão enfrentar essa mesma situação ou até pior se a população não adotar rapidamente os cuidados recomendados. Basta que cada um faça a sua parte para evitar o pior”, alerta.

A Acicam desencadeará uma campanha junto aos seus mais de 1.200 associados, através das redes sociais da entidade, para que os empresários promovam ações em seus estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços para conter o avanço da dengue.

O LIRAa – Levantamento Rápido de Infestação do Mosquito Aedes aegypti, divulgado pela prefeitura no último final de semana, apontou que para cada 100 imóveis visitados, em mais de seis foram detectados focos do mosquito. O indicador é três vezes maior comparado ao LIRAa de novembro passado. O tolerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é até 1 por cento.

MULTAS

Imóveis onde forem constatados focos de dengue agora serão multados pelo próprio agente de endemia. O valor da multa varia de R$ 140,00 a R$ 14 mil ou mais, dependendo da gravidade e da quantidade de focos encontrados.