Coronavírus: Acicam comunica fechamento do comércio em CM

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), decidiu durante reunião na tarde desta quinta-feira, em comum acordo com a prefeitura, pelo fechamento integral do comércio. É mais uma medida difícil para o controle da disseminação do novo coronavírus.

A decisão foi tomada após a confirmação de cinco casos suspeitos do Covid-19 no município, anunciados pela secretaria de Saúde nesta quinta-feira..

O presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva enviou um comunicado à imprensa informando que “até segundo comando das autoridades públicas (com exceção de atividades essenciais: hospitais, farmácias, mercados e fins) deverão aderir ao imediato fechamento integral.”

A recomendação é que o comércio já seja mantido fechado a partir desta sexta-feira. “Sabemos que o momento é de muita aflição e pânico, no entanto, pedimos que se acalmem e busquem se higienizar rigorosamente e manterem isolamento social nos termos das orientações do Ministério da Saúde, afim de auxiliar nesta difícil batalha contra o vírus”, dia o comunicado.