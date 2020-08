Acicam apoia entidades sociais

As ações de responsabilidade social mantidas pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) vão além da oferta de uma série de serviços que contemplam a comunidade em geral. Até recentemente, através de parceria com a prefeitura, a entidade emitia Carteira de Trabalho (documento agora exclusivamente digital). Também oferece, por exemplo, atendimento gratuito à população de menor poder aquisitivo nos casos de encaminhamento de processos de aposentadoria, através de parceria com a Justiça Federal.

Atualmente a Acicam apoia a ação entre amigos promovida pela Fundação Casa das Fraldas São José. A iniciativa visa arrecadar recursos para a compra de matérias primas utilizadas na confecção de fraldas que são distribuídas gratuitamente à entidades filantrópicas e a centenas de pessoas comprovadamente carentes de Campo Mourão.

A ação entre amigos – no valor de R$ 50,00 – vai sortear uma moto Suzuki DK 150 no dia 20 de novembro e os interessados em colaborar devem procurar a entidade empresarial (no último pavimento do Centro Empresarial Cidade) ou a própria Casa das Fraldas (rua Edmundo Mercer, nº. 900 – centro).

A Acicam também apoia a campanha Doe com Amor, em prol da Casa de Apoio ao Doente de Câncer. A entidade necessidade de ajuda para assegurar a manutenção dos seus serviços. As doações podem ser feitas diretamente em conta corrente exclusiva que a Acicam abriu na Caixa Econômica Federal (Agência 0386 – conta corrente 6460-7). O CNPJ da Acicam é 80.288.640/0001-88