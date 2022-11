Acicam anuncia premiação para a campanha de Natal

Os consumidores que neste ano fizerem compras nas empresas participantes da tradicional campanha natalina da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) estarão concorrendo à maior premiação da história da tradicional promoção. Entre as várias novidades da promoção “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” está o prêmio de um ano de compras grátis de supermercado.

A campanha também vai sortear um carro zero quilômetro, três caminhões de prêmios (com móveis, eletrodomésticos, etc. para mobiliar a moradia dos contemplados), 10 vale compras de R$ 1 mil, 50 vale compras de R$ 200,00 e 200 vale compras de R$ 100,00. O sorteio será realizado no dia 7 de janeiro, na Vila Acicam (que será instalada na praça da Catedral de São José.

Grande número de empresas já aderiu a campanha e a equipe do Departamento Comercial da Acicam continua visitando o comércio para oferecer os kits da promoção. Para viabilizar a participação do maior número possível de empresas, independentemente do seu porte ou segmento de atuação, a campanha disponibiliza kits de diferentes valores. Os interessados podem obter mais informações diretamente na entidade (no último pavimento do Centro Empresarial Cidade) ou através do telefone (44) 3518 8000.

A Acicam também programou uma série de outras atividades e ações para o período natalino deste ano, com o objetivo de marcar condignamente o transcurso da data, contribuir para o fortalecimento do Natal da cidade como referência no Estado e fomentar as vendas no comércio local.