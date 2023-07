Acesso ao Colégio Agrícola recebe pavimentação primária com fresa

Foram iniciados nesta semana os trabalhos de pavimentação primária com material fresado na estrada que interliga a Vila Guarujá ao Colégio Agrícola, numa extensão de 1.300,00 metros lineares. O serviço é executado pela Codusa e beneficiará todos os usuários (estudandes, funcionários e professores) que utiliza esse trajeto.

O presidente da Codusa, Luiz Carlos Malavazi, lembra que a administração municipal deixou a Vila Guarujá totalmente pavimentada e o acesso até o bairro pela BR 158 também foi pavimentado com anti-pó, no trecho do Rio Papagaios até o bairro.

“A Vila Guarujá hoje tem um novo visual com as ruas asfaltadas e melhorias nos acessos. Conseguimos regularizar a situação dos imóveis, já reformamos o CMEI, a escola, está em reformas o posto de saúde, em fase de acabamento o Centro de Animais, entre tantos outros serviços que garantem mais dignidade, mais qualidade de vida e segurança para os moradores”, ressaltou o prefeito Tauillo Tezelli.