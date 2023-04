Academia de Letras pede correção do gentílico de Campo Mourão

A Academia Mourãoense de Letras, enviou correspondência, na última quinta-feira, dia 13, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), solicitando a correção do gentílico de Campo Mourão. No portal do IBGE na internet registra quem nasce em Campo Mourão é “campo-mourense”. Apesar do termo ser gramaticalmente correto, a tradição histórica definiu como “mourãoense”.

O tema no passado já foi alvo de polêmica. Em 1990, quando da promulgação da Lei Orgânica do Município, os vereadores aprovaram o gentílico que estava no Dicionário Aurélio. Anos depois, em 1997, o então vereador José Eugênio Maciel, propôs uma Emenda a Lei Orgânica, definindo o “mourãoense” como o gentílico oficial. A proposta foi aprovada, e desde então, oficialmente o “mourãoense” é gentílico do município estabelecido pela Lei Orgânica do Município.

Os gentílicos, também chamados, quando adjetivos, adjetivos pátrios, são uma classe de palavras que designam um indivíduo conforme o seu local de nascimento ou residência – um grupo a parte de adjetivos derivados de substantivos relacionados a países, estados, continentes, regiões, províncias, cidades, aldeias, vilas e povoados.