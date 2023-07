Academia de Letras empossa Max Moreno neste sábado

O escritor Max Moreno toma posse na Academia Mourãoense de Letras neste sábado, dia 22. A solenidade será às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello.

Max Moreno é escritor de ficção, cujas obras apresentam tramas envolvendo mistério, suspense e ficção psicológica. Nascido no Paraná em agosto de 1968, cresceu no Guarujá, em São Paulo, onde teve seu primeiro contato com os livros. Sua estreia na literatura aconteceu em 2014, com o romance “A Outra Sombra”.

Em 2015, teve o seu primeiro livro traduzido e publicado pela America Star Books. Em 2016, publicou o conto “Vinte Pratas” e participou da coletânea “Big Buka”, em homenagem ao escritor Charles Bukowski. Em 2019, seu poema “Rastejante” fez parte da IV Antologia de Poesia Brasileira Contemporânea “Além da Terra, Além do Céu” (Chiado Books).

Seu segundo livro, intitulado “As Paredes Eram Brancas”, foi publicado em 2020. Em 2021, seu poema “Contrário” foi incluído na edição brasileira da coletânea “Liberdade – Antologia da Poesia Livre – Vol II”, pelo Grupo Editorial Atlântico (Portugal).

CADEIRAS ABERTAS

Encerra nesta quinta-feira (20), às 12h, o prazo de inscrição para as cadeiras 27 e 34. As candidaturas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

A Academia Mourãoense de Letras (AML), fundada em 2002, tem como objetivo principal o cultivo da língua e da literatura nacional. Atualmente, a instituição conta com 40 membros fixos. Sempre que ocorre uma renúncia ou falecimento de um membro é aberto um processo seletivo para a eleição de um novo integrante. Os demais membros participam desse processo de votação, e aquele que obtiver a maioria dos votos conquista a vaga na Academia Mourãoense de Letras.