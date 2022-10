Acaba na segunda o prazo para pagar licenciamento de algumas placas

O prazo de pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), exercício 2022, para veículos com placas final 6, 7 e 8, começou no dia 3 deste mês e termina na próxima segunda-feira (31). Para placas com final 9 e 0, o prazo para quitação é em novembro. Proprietários com veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5 já deveriam ter regularizado a situação. Os vencimentos foram em agosto e setembro.

O Detran orienta que o cidadão não perca o prazo de pagamento do licenciamento, evitando circular com o veículo de forma irregular, o que pode gerar uma infração de trânsito. Para quem perdeu o prazo, basta entrar nos canais oficiais do órgão. O CRLV-e é emitido em até três dias após a quitação dos débitos do veículo (Licenciamento, IPVA e DPVAT).

Desde 2020 o Detran-PR não envia mais a carta de aviso sobre prazos aos proprietários de veículos e desde 1º de janeiro de 2021 o documento não é mais impresso em papel-moeda e enviado ao cidadão. Agora, o CRLV-e está apenas disponível em versão digital, que pode ser emitido pelo portal do Detran em formato PDF e/ou impresso em qualquer impressora comum, em papel A4 comum, ou pelos aplicativos Carteira Digital de Trânsito (CDT) e Detran Inteligente.

A guia de recolhimento pode ser emitida por meio do portal do Detran ou aplicativo Detran Inteligente, no valor de R$ 86,50 para todos os veículos, e poderá ser paga por PIX nos caixas eletrônicos ou pelo Internet Banking dos bancos arrecadadores credenciados – Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bancoob (Sicoobe) e Rendimento.

Calendário:

Final 1 e 2 – agosto

Final 3, 4 e 5 – setembro

Final 6, 7 e 8 – outubro

Final 9 e 0 – novembro