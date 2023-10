Aberta a fase de votação popular do Concurso de Fotografias “Imagens da Cidade”

O concurso de fotografias “Imagens da Cidade”, promovido pela Fundação Cultural de Campo Mourão entrou na reta final. Agora é a hora da votação popular definir quem serão os ganhadores da categoria Paisagem/Natureza. A votação segue até o próximo sábado, dia 21 de outubro, pelo link: https://bit.ly/3rYpV29 e cada pessoa pode votar apenas uma vez.

O concurso também conta com outras duas categorias: “cenas de rua” e “fotos aéreas”, cujos vencedores serão escolhidos por meio de avaliação de uma banca formada por especialistas.

Os 3 primeiros colocados nas categorias Cenas de Rua e Fotos Aéreas receberão respectivamente R$1.350,00; R$1.100,00 e R$900,00. Já a categoria Paisagem/Natureza receberá premiação única no valor de R$1.000,00. A divulgação e premiação dos vencedores será no dia 27 de outubro, às 19h30, no auditório da Biblioteca Municipal Prof. Egydio Martello.

Segundo os organizadores, a proposta da competição foi estimular o olhar da população, incentivar a fotografia documental, revelar aspectos diferenciados da cidade e contribuir para a preservação da memória e história de Campo Mourão.