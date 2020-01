A Coamo faz bem pra você: selo completa dois anos

Os Alimentos Coamo trazem consigo a marca da qualidade e da origem. Isso porque são produzidos nos campos dos mais de 29 mil associados da cooperativa, que contam com assistência técnica em todas as etapas da produção. Além disso, a Coamo prima pela qualidade em todas fases da produção, desde a escolha da semente, à industrialização até a entrega deste produto. Por este motivo, para marcar esse diferencial que somente uma cooperativa tem, há dois anos, todos os Alimentos Coamo compostos das marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus, têm nas embalagens um selo indicativo com o seguinte texto: “A Coamo faz bem pra você. Produto de Cooperativa”.

A iniciativa de demonstrar que os Alimentos Coamo são de uma cooperativa, partiu do resultado positivo de uma pesquisa encomendada pelo Sistema Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), ao Grupo Datacenso, que resultou na Pesquisa de Imagem e Posicionamento do Cooperativismo e suas marcas no Paraná, onde a origem e qualidade dos alimentos produzidos pelas cooperativas do Paraná foram reconhecidos pelo consumidor.

O superintendente Comercial da Coamo, Alcir José Goldoni, afirma que essa divulgação voltada a demonstrar a origem dos Alimentos Coamo objetiva reforçar a confiança que o consumidor pode ter nos alimentos das marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus. “Estamos comprometidos com as tendências dos consumidores, que desejam estar muito bem informados sobre o alimento que estão consumindo. A Coamo tem origem desde a sua fundação, com um processo de qualidade que começa na escolha da semente que será semeada no campo dos donos da cooperativa, até o momento da entrega da produção. Assim, com essa rastreabilidade dos Alimentos Coamo, temos a certeza de entregar um alimento seguro e com qualidade e sabor ao consumidor.”

Para que a produção da semente seja realizada com perfeição, a Coamo conta com um corpo técnico de especialistas no assunto, conforme explica o superintendente Técnico da Coamo, Aquiles de Oliveira Dias. “Além de contarmos com mais de 280 agrônomos em campo, temos um grupo de profissionais que orienta cada cooperado de produção de sementes sobre a importância no processo de produção de sementes com qualidade para a Coamo. Essa qualidade só vai aparecer se o cooperado seguir orientações desde o plantio até a colheita. ”

Destaca-se ainda o fato de que por meio de diversas certificações e sistemas implementados, é possível assegurar que os alimentos produzidos pela Coamo, têm origem. “Com base em sua visão e valores, a Coamo tem desenvolvido vários processos operacionais e industriais que tem permeado em várias certificações, tais como: FSSC 22000 (Food Safety System Certification); GMP+B2 (Feed Safety Assurance – Holanda); GMP+B3 Internacional; PQC – Programa de Qualidade do Café da ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café na Torrefação de Café; e pela Kosher, que atestam que os alimentos foram produzidos dentro dos requisitos exigidos de qualidade”, explica o superintendente Industrial da Coamo, Divaldo Correa.

O presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, reforça que todo esse trabalho sempre fez parte da Coamo e que existe uma busca constante de evolução comercial e técnica, e os associados já estão conscientes dessa necessidade. “Em nossos eventos técnicos e reuniões de campo, sempre orientamos os associados, que a matéria-prima gerada no campo só agregará valor se for produzida dentro dos padrões de qualidade e sustentabilidade. Produzir alimentos é uma grande responsabilidade e, por isso, cumprimos essa tarefa com muita seriedade e comprometimento. Essa postura, o nosso quadro social adota há vários anos”, registra o presidente.

PORTFÓLIO – Os Alimentos Coamo, comercializados por meio das marcas Coamo, Primê, Anniela e Sollus, contam com um amplo portfólio de produtos alimentícios que abrange: óleo refinado de soja, linha completa de margarinas, linha diversificada de gorduras vegetais, várias categorias de café e também uma linha diversificada de farinhas de trigo e misturas para pães e bolos. Todos produtos atendem a linha varejo e industrial, com qualidade, sabor e economia.

Para outras informações e consulta técnica de cada alimento, acesse os sites da cooperativa: www.coamo.com.br ou www.alimentoscoamo.com.br.