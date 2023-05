9ª Caminhada na Natureza reuniu mais de 700 pessoas em Campo Mourão

A 9ª edição da Caminhada Internacional na Natureza, circuito “Boicotó”, na comunidade Boa Esperança, reuniu mais de 700 pessoas no domingo, 21, em Campo Mourão. O percurso ofereceu trilhas em mata nativa, em pastagens, encostas, morros, rios, cachoeira, grutas e paisagens típicas da região, as participantes.

Logo cedo as comitivas de Campo Mourão e de mais 19 municípios do estado foram recepcionadas pelo gerente regional do IDR-Paraná, Jairo Martins de Quadros e equipes da comunidade, Integrado, da Adetur, Delgado Imóveis e do Sicredi.

Os participantes puderam saborear um farto café colonial preparado pela comunidade Boa Esperança e Boa Sorte que também foram responsáveis pelo almoço no encerramento, tudo preparado com produtos locais e da agroindústria familiar.

Após o café teve início o alongamento com a orientadora de atividades físicas do Sesc, Geisisley Rodrigues Ferreira. Os participantes aproveitaram o dia propicio para a caminhada dos 14 quilômetros.

No trajeto foram distribuídos 4 pontos de apoio e carimbo com profissionais da saúde e água potável. A coordenação geral foi do IDR-Paraná, por meio do gerente Jairo, e do técnico Roberval Zago. Pela prefeitura esteve atuando desde o início o técnico Eber Urbanski Romanczuk.

“Agradecemos ao Senhor Antônio Gancedo e família, que organizaram com muita antecedência a propriedade e as trilhas, também a competência e comprometimento dos parceiros que não mediram esforços para a realização deste evento de grande importância para o município e região”, comentou Jairo.

O prefeito Tauillo Tezelli participou da abertura deu boas-vindas a todos, parabenizando os envolvidos e agradecendo o empenho das equipes para realização do evento. “Somos parceiros dos eventos em prol da agricultura familiar, com ênfase nos mercados institucionais, merenda escolar, organização rural, e outros”, comentou o prefeito.

Participaram ainda o chefe do Núcleo Regional da Seab de Campo Mourão, João Ricardo Barbosa Rissardo, que comentou sobre caminhada como importante estratégia de divulgação dos trabalhos municipais e estaduais.

Todas as lideranças presentes e participantes, inclusive de fora do estado. Segundo Jair Jacovôs, do grupo Peregrinos de Maringá, que já participou de mais de 300 caminhadas, “Campo Mourão se destaca pela qualidade e compromisso em atender bem os caminhantes. Tudo perfeito, alimentação, equipe da saúde e pontos de apoio. Venho aqui desde as primeiras caminhadas e voltarei mais vezes, com certeza”.

Foram arrecadas mais de 160 quilos de alimentos a serem doados pela equipe do 4º ano do curso integrado em informática da UTFPR de Campo Mourão, para entidades assistenciais locais.