7ª Mostra de Culturas de Inverno no Colégio Agrícola

Foi realizada nessa quinta-fera, 22, no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão (Colégio Agrícola), a 7ª Mostra de Cultura de Inverno.

A mostra é organizada a partir da realização de experimentos agropecuários e de projetos conduzidos pelos estudantes do 3° ano do curso Técnico em Agropecuária, sob a orientação dos professores e equipe técnica.

A apresentação dos resultados nesta amostra envolve todos os profissionais e estudantes do colégio, e tem como principal objetivo, criar condições para que os futuros técnicos possam agregar em seu currículo o planejamento e execução de eventos deste porte.

Também visa oportunizar o aprendizado e a difusão de tecnologias sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental na produção agropecuária. O evento foi realizado com o apoio de diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, destacando-se a parceria com o IDR-Paraná.