7 de setembro será marcado por grande manifestação em C. Mourão

O Dia da Independência (7 de setembro) será marcado nesta terça-feira, por uma grande manifestação em Campo Mourão, assim como está previsto acontecer em outras partes do Brasil a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro.

O ato organizado pelo grupo Direita Conservadora Mourãoense (DCM), inicia a partir das 14 horas, na Praça Central. O advogado Dirceu Jacob de Souza, um dos organizadores do evento, disse que o cerimonial começa com alguns discursos.

“Algumas pessoas de bom conceito de nossa cidade farão uso da palavra, como representantes de igrejas, da Juventude Conservadora, além de outros”, disse Jacob.

Às 15h30, todos os presentes poderão acompanhar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, por meio de um telão. “O discurso do presidente, na Avenida Paulista, será transmitido ao vivo no telão. Em seguida os pedestres vão se dirigir até o Fórum, onde novamente haverá mais dois discursos”, enfatizou.

Um grupo de agricultores com máquinas agrícolas também vai participar da manifestação. Na área central eles vão comparecer com tratores menores, mas outro grupo com colheitadeiras, caminhões e outros maquinários vão aguardar em uma fazenda, próximo ao Anel Viário, onde o ato terá prosseguimento.

“Após a parada no Fórum, os pedestres retornam para a Praça e os agricultores seguirão em direção ao Parque do Lago, seguindo até a Fazenda do Mignoso, próximo ao Anel Viário, onde outros agricultores com máquinas maiores, vão estar esperando. Também vamos acompanhar o grupo de agricultores. Ou seja, serão dois manifestos com o mesmo objetivo”, declarou Jacob.

Segundo os organizadores, será uma manifestação pacífica, sem ataques a nenhuma instituição. “Vamos acompanhar a pauta nacional, pela Liberdade de Expressão; Voto Impresso e Auditável; e o Saneamento do STF e Congresso nacional.”

Dois ônibus de Campo Mourão vão para Brasília e outro para avenida Paulista, em São Paulo. “As pessoas estarão levando faixas destacando o nome de Campo Mourão”, completou.