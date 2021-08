58 jovens cadastrados no CIP são selecionados pelo Paraná Supermercados

Duas turmas formadas por 58 jovens cadastrados no Centro de Integração Profissional (CIP) foram selecionados pela rede Paraná Supermercados para participar do programa Jovem Aprendiz. Eles iniciaram o curso de formação nesta segunda-feira (16), no Senac, que também é um dos parceiros do programa voltado a incluir o jovem ao primeiro emprego.

“Estamos iniciando com número recorde de alunos em duas turmas, uma no período da manhã e outra à tarde”, explica o gerente de RH do Paraná Supermercados, Eusni de Queiroz. As entrevistas foram realizadas dias 14, 15 e 16 de julho, no CIP com 218 candidatos de 14 a 18 anos, de ambos os sexos.

Para participar do programa o jovem deve estar estudando ou com o ensino médio completo. Após selecionado participará de aulas teóricas no SENAC e práticas no Paraná Supermercados, distribuídos nos mercados Matriz, Max e Família. “Foram selecionados jovens de quase todos os bairros, de idade entre 15 e 18 anos”, explicou Eusni. Ao concluir o curso, a empresa poderá efetivar os que tiverem interesse, conforme a disponibilidade de vagas.

O gerente ressalta que a empresa sente-se orgulhosa de poder dar a oportunidade do primeiro emprego a tantos jovens. “Sabemos que o mercado de trabalho nem sempre disponibiliza oportunidade para o primeiro emprego, bem como sabemos que esta renda que o jovem terá nesse período do programa, poderá ajudar sua família”, acrescenta.

A coordenadora do CIP, Marcileia Mingroni, explica que a seleção dos jovens é feita pelas empresas, conforme o critério de cada uma. “O CIP é uma porta de entrada tanto para as empresas quanto para os jovens, por isso é importante que os candidatos mantenham os cadastros atualizados”, lembra a coordenadora.