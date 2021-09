40 anos da Casa da Cultura terá vasta programação na noite do dia 7 de outubro

Instalada em 8 de outubro de 1981, a Casa de Cultura vai completar 40 anos na próxima semana. Para marcar a data tão significativa para a cultura mourãoense, a Fundação Cultural está preparando uma vasta programação na véspera do aniversário (7 de outubro), que inclui uma noite de performances artísticas e homenagens às pessoas que iniciaram os trabalhos culturais naquele espaço.

A programação será iniciada na quinta-feira às 19 horas. Além das performances artísticas, haverá visitação aos espaços; certificação dos alunos de Teoria Musical do Conservatório Leoni Di Biaggio, intervenções de dança e música; cerimônia de homenagem a representantes culturais do início da década de 80, exposição fotográfica e premiação do Concurso de Fotografias “Imagens da Cidade” – Edição 2021.

O projeto da Casa da Cultura Thomas Edson de Andrade Vieira foi de Elio Rodrigues de Matos e a construção da obra começou em 1979, na administração do então prefeito Augustinho Vecchi. Com a inauguração tornou-se um marco na história cultural de Campo Mourão. Foi nesse local que tiveram início várias das ações culturais como Academia Municipal de Ballet, Biblioteca Pública, Conservatório de Música, Museu e Centro de Criatividade.

Na década de 80, na gestão do prefeito José Pochapski, a Casa da Cultura viveu um período de grande efervescência cultural e participação efetiva da comunidade em atividades como Coral Infantil, Bandinha Rítmica, cursos de pintura, xadrez, Banda Municipal e gravação de programas de TV e rádio.

“Neste período também ocorreu o registro da Academia de Ballet e do Conservatório Musical que se tornaram Escolas e passaram a diplomar seus alunos na conclusão dos cursos”, enfatiza o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso. A programação também faz parte do projeto Retoma Campo, voltado a retomada das atividades e envolvimento da população com a vida da cidade.