3º Jantar Italiano beneficente será realizado pelo Rotary Club Raio de Luz

A 3ª edição do Jantar Italiano beneficente, promovido pelo Rotary Club de Campo Mourão Raio de Luz será realizado no dia 29 de abril, na Casa da Amizade, a partir das 20 horas.

Os convites já estão à venda e custam R$ 100,00 cada um. O valor arrecadado com o evento será revertido em prol da Associação Amigos do Autista de Campo Mourão (AACM). Interessados deverão procurar os convites com os rotarianos.

O Jantar Italiano é composto por um cardápio bastante variado, composto por tábuas de frios, rondelli, queijos, talharim ao pesto, risoto, conchlione de ricota com damasco, polenta frita, lasanha bolonhesa, frango frito, espaguete alho e óleo, molho branco e vermelho, chicória com bacon, cebola, e vinagre ao vinho.

E ainda tem sobremesa, com sagu, creme branco e chico balenceado. Durante o jantar haverá show ao vivo com a dupla Rosenildo De Paula & Paulinho Mignoni. Mais informações e convites pelos telefones 9 9999 0617 (Miriam) ou 9 9106 1666 (Josy).