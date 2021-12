386 bueiros receberam serviços de manutenção até novembro

Um total de 386 bueiros receberam serviços de manutenção, como limpeza, reposição de tampas, grelhas e cavaletes. O trabalho é permanente e executada pelo Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Foram 144 limpezas, 84 tampas, 69 cavaletes e 89 grelhas em vários bairros da cidade.

O serviço de desentupimento ganhou mais agilidade com a aquisição de um veículo com o equipamento, adquirido por meio de convênio com o governo do Estado. “Um trabalho que demorava meio dia, o caminhão faz em muito menos tempo”, explica o secretário Ireno dos Reis Pereira.

O desentupimento é feito com um tubo colocado dentro da boca de lobo que funciona como um aspirador. Jatos de água com pressão ajudam a dissolver o barro para facilitar a limpeza. Tudo que é sugado fica armazenado dentro do próprio caminhão para a correta destinação.

A obstrução de bueiros é o principal fator para os problemas de alagamentos na cidade. O secretário lembra que a principal causa é o comportamento de parte da população que joga lixo na rua, varre a sujeira da calçada no bueiro e materiais de construção levados pela chuva.