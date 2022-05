33,19% ainda não declararam o Imposto de Renda, em Campo Mourão

A doze dias do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022, até a 0 hora desta quinta-feira, 13.394 contribuintes mourãoenses haviam acertado a contas com o Leão.

No total, a Receita Federal espera receber 20.047 declarações de Campo Mourão. O prazo termina em 31 de maio. No total, 66,81% das declarações foram entregues, restando ainda 33,19% no município.

“Em geral, quando, entramos na última semana, faltam ainda aproximadamente 50% das declarações a ser entregue. Ou seja, neste ano, estamos acima da média”, disse o analista tributário da Receita Federal de Maringá, Marcos Luchiancenkol.

Ele faz um alerta para quem ainda mantém a declaração pendente. “A orientação é, com tranquilidade, reunir os documentos, verificar as orientações no manual, preencher e entregar a declaração o quanto antes. Quem deixa para a última hora pode enfrentar imprevistos e ter a entrega prejudicada”, adverte ele.

PARANÁ

Já a nível estadual, também até a zero hora de hoje, já haviam sido entregues 1.508.352 declarações, de um total esperado de 2.220.000 declarações.

O pagamento da restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) é efetuado exclusivamente mediante crédito em conta corrente bancária ou poupança de titularidade do beneficiário (a conta precisa estar no nome do declarante), informada na Declaração de Imposto de Renda, admitidas as exceções no caso de contribuinte falecido, menor de idade, incapaz ou com saída definitiva do país.

O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da declaração, desejar obter a restituição do imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário, deverá fazê-lo por meio da entrega da declaração.

CONFIRA OS NÚMEROS DA REGIÃO ATÉ O MOMENTO

MUNICÍPIO TRANSMITIDO ESPERADO %