3° Passeio Off Road 4×4 Beneficente, com percurso de 90km, será realizado em Peabiru

No próximo domingo, 22, será realizado em Peabiru, o 3° Passeio Off Road 4×4 Beneficente, uma aventura com percurso de 90km, incluindo ida e volta. A iniciativa é do grupo 4X4 Off Road, de Campo Mourão.

A inscrição custa R$ 70,00 e o evento acontece em prol do Orfanato Lar Carlinhos de Peabiru. O ponto de encontro dos participantes será no Lar Carlinhos, em Peabiru, às 07h30.

Após as orientações gerais e entrega simbólica das doações, todos se deslocam de carro até o início da Trilha pelos Caminhos de Peabiru, às 08h30.

O Caminhos de Peabiru, uma imersão na natureza, consiste em um encontro com a história do Brasil, do Paraná e dos povos indígenas, uma apreciação da criação. O trajeto é realizado a pé pela mata, rio e diversas cachoeiras seguidas, uma mais linda que a outra.

Às 12h será servido almoço no restaurante Catafesta, em Peabiru. A partir das 13h30, deslocamento, com passagens por propriedades rurais, desafio Offroad e belas paisagens (durante todo trajeto).

Às 15h, parada para banho no Salto Boicotó. Em seguida, às 16h, deslocamento final, com despedida no estacionamento do Posto Rede GoalFlex, em Campo Mourão. O roteiro e programação de almoço estão sujeitos a alterações.