2ª Vaca Atolada drive thru ainda mantém convites à venda

Será servida neste domingo (15), em Campo Mourão, pelo conhecido sistema drive thru, a Vaca Atolada, prato típico de Boa Esperança. De acordo com os organizadores, restam apenas 100 convites à venda, ao custo de R$ 50,00 cada um.

A entrega dos combos (composto com arroz, salada, purê, farofa e vaca atolada) será no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h. A 2ª edição da Vaca Atolada pelo sistema drive thru é preparada pelo Buffet Mundial.

Os convites estão à venda nos seguintes pontos: Pet Shop Mundo Animal (em frente ao Paraná Supermercado do centro); Club Rosa (esquina da Prefeitura Municipal); Anjos Colchões (ao lado das Lojas Americanas) e no Mundo das Panelas.

Mais informações e disk-entrega, com Carlinhos, pelo Whatsapp 9 9925 2268.