25,69% ainda não declararam o Imposto de Renda, em Campo Mourão

A seis dias do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021, até a 0 hora desta terça-feira, 14.001 contribuintes mourãoenses haviam acertado a contas com o Leão. No total, a Receita Federal espera receber 18.200 declarações de Campo Mourão.

O prazo foi prorrogado por Ato da Receita Federal para 31 de maio – próxima segunda-feira. No total, 74,31% das declarações foram entregues, restando ainda 25,69%. “Em geral, quando, entramos na última semana, faltam ainda aproximadamente 50% das declarações a ser entregue. Ou seja, neste ano, estamos acima da média”, disse o analista tributário da Receita Federal de Maringá, Marcos Luchiancenkol.

Ele faz um alerta para quem ainda mantém a declaração pendente. “A orientação é, com tranquilidade, reunir os documentos, verificar as orientações no manual, preencher e entregar a declaração o quanto antes. Quem deixa para a última hora pode enfrentar imprevistos e ter a entrega prejudicada. Pode ser que ele descubra a necessidade de um documento somente quando está preenchendo a declaração e fica sem tempo hábil para ir atrás dele. Pode ser que tenha algum problema com sua internet, energia elétrica, por exemplo, e acaba perdendo o prazo. Por isto, o quanto antes entregar, antes fica livre da obrigação”, afirma ele.

Quem está obrigado a fazer a declaração e entrega em atraso, está sujeito ao pagamento de uma multa de 1% ao mês de atraso sobre o imposto devido no ano. “Há um valor mínimo de R$ 164,75, podendo ir até 20% do Imposto devido no ano”, adverte.

QUEM DEVE DECLARAR?

O contribuinte é obrigado a prestar contas com Leão se tiver recebido, em 2020, mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis; R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte; ou se tinha bens, em 31 de dezembro de 2020, como um imóvel, com valor acima de R$ 300 mil.

Também é obrigado quem passou a morar no Brasil e estava morando até a virada do ano; quem realizou qualquer operação em Bolsa de Valores; e quem obteve receita bruta anual relativa à atividade rural acima de R$ 142.798,50.

CALENDÁRIO

Inicialmente prevista para terminar em 30 de abril, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física passou para 31 de maio por causa da segunda onda da pandemia de covid-19. Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.

A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).