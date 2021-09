23º Almoço Típico Ucraniano será servido neste domingo

A paróquia Santíssima Trindade do rito Ucraniano de Campo Mourão promove no próximo domingo (26), o 23º Almoço Típico Ucraniano. O prato será servido pelo sistema drive thru, por contra das medidas restritivas de controle ao covid-19.

O cardápio inclui o tradicional Perohê (pastéis tradicionalmente cozidos); holubtssi (charutos de repolho recheados e cozidos); pernil de porco assado; frango assado, arroz, e saladas diversas, além de outros acompanhamentos da culinária ucraniana e sobremesa, como kutiá (trigo integral com uvas passas, frutas cristalizadas e leite condensado); e creme.

Segundo o padre Antonio Nazarko, foram colocados 500 convites à venda, ao preço de R$ 60,00 cada um.

“Cada prato serve até duas pessoas. Estaremos servindo pelo sistema drive thru, com os carros adentrando pela rua São Josafat e saindo na avenida Manoel Mendes de Camargo. Todas as medidas para controle da covid serão tomadas”, disse o padre.

A programação começa com a missa a partir das 8h. Os pratos serão entregues das 10h30 às 14 horas. “Essa festa acontece sempre para celebrar o início da Primavera. Ainda restam convites à venda, por isso contamos com a participação das famílias”, convidou.

Convites poderão ser adquiridos na secretaria paroquial, que fica localizada anexa com a Igreja Ucraniana, na esquina da rua São Josafat, com a avenida Manoel Mendes de Camargo. Mais informações pelo telefone (44) 3523 4695.