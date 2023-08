21 prêmios de R$ 10 mil do Nota Paraná expiram nos próximos meses; dois são de Campo Mourão

A Secretaria estadual da Fazenda (Sefa) informa que 21 prêmios de R$ 10 mil sorteados no segundo semestre do ano passado pelo programa Nota Paraná ainda não foram resgatados e podem expirar – a prazo para resgate é de 12 meses.

Do total dos prêmios, seis expiram a partir de setembro, três em outubro, quatro em novembro e oito serão cancelados em dezembro. Os consumidores podem consultar o aplicativo ou site do programa para confirmar se foram contemplados com o valor e transferir para a conta cadastrada.

Os contemplados são de 15 cidades: Curitiba (4 ganhadores), Maringá (2), Ponta Grossa (2) e Campo Mourão (2), além de um sorteado de Assis Chateaubriand; Londrina; Pato Bragado; Toledo; Cambé; Três Barras do Paraná; Cascavel; Araucária; Iporã; Morro do Chapéu (BA) e Cornélio Procópio.

O sorteio é realizado todos os meses. O programa distribui R$ 5 milhões em prêmios de R$ 150, R$ 10 mil, R$ 50 mil R$ 100 mil e R$ 1 milhão. Para garantir o recebimento do valor, caso contemplado, o consumidor deve manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro, para que possam receber ligações sobre o resultado.

DADOS CADASTRAIS

Atualizar o cadastro é simples. Basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, escolher a aba “MEU PERFIL” e alterar os dados necessários, como telefone, por exemplo. Ao final é preciso clicar em “gravar” para manter atualizado no sistema. Restando dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98831-9499.

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o mesmo site, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e ter concordado com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é necessário acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.

CRÉDITOS

Além dos sorteios mensais, o Nota Paraná devolve aos contribuintes que pedem CPF na nota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras realizadas no comércio. Para acumular créditos é necessário pedir ao estabelecimento comercial que registre o CPF no documento fiscal. Após a liberação pela Secretaria de Fazenda, o consumidor receberá créditos e concorrerá aos prêmios mensais.

Agência Estadual de Notícias