1ª Leitoa Mateira drive thru vai ajudar a PAIS

Em tempos de pandemia, os pratos típicos no sistema drive thru continuam acontecendo em Campo Mourão e região. O próximo será a Leitoa Mateira drive thru (prato típico de Mamborê), no dia 25 de outubro, no Celebra Eventos, em Campo Mourão.

Cada evento contribui com uma entidade assistencial. Desta vez, porém, parte da renda será destinada para a Associação dos Protetores de Animais Independente (PAIS) de Campo Mourão. Quem adquire o convite (combo) no valor de R$ 40,00, além de ajudar a entidade, também concorre a uma bicicleta.

O prato será preparado pelo Buffet Mundial e os combos serão entregues no Celebra Eventos, das 10h às 14h do dia 25 de outubro. A leitoa mateira vem acompanhada de farofa, arroz, bolinho de mandioca e salada. Convites e mais informações, com Carlinhos pelo WhatsApp 99925-2268.

70 KG DE RAÇÃO POR DIA

A presidente da PAIS, Amanda Tonet falou sobre a importância dessa ação em prol da entidade protetora dos animais. “É muito importante essa ação, principalmente nesse momento de pandemia. A ração subiu, as doações caíram muito e nós somos responsáveis pelo trato de 350 animais. São consumidos cerca de 70 quilos de ração por dia. Tá cada vez mais difícil alimentar esses animais depois durante essa pandemia”, disse Amanda.