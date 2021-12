11º Batalhão da Polícia Militar troca de comando no dia 15 de dezembro

No próximo dia 15 de dezembro, o tenente-coronel Cleverson Vidal Veiga, irá deixar o comando do 11° Batalhão da Polícia Militar e passará a função ao tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida.

O tenente-coronel Giraldes já atuou pelo 11° BPM nos anos de 1996 e 1997, também como 2° tenente, e agora retorna para comandar a unidade depois de 24 anos.

O tenente-coronel Cleverson assumiu o comando do 11° BPM em 25 de fevereiro deste ano, no lugar do tenente-coronel Júlio César. A solenidade para troca de comando acontece no 11º BPM, a partir das 9 horas, seguindo os protocolos sanitários contra a covid-19.