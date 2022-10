11º BPM faz balanço positivo da Operação Eleição na Comcam

O comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, Tenente Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, fez um balanço positivo da Operação Eleição, realizada durante o primeiro turno do pleito, nesse domingo, em todas as cidades da Comcam.

Segundo ele, o planejamento institucional da Polícia Militar do Paraná (11°BPM) em consórcio com a Justiça Eleitoral do Paraná foi o dínamo de um pleito eleitoral ordeiro e pacífico. “É bem verdade que o maior responsável pelo resultado, sem qualquer ocorrência policial, foi a educação dos cidadãos da Comcam”, destacou.

A nova era virtual, segundo o comandante, contribuiu ainda com a limpeza das zonas eleitorais e uma postura decidida na escolha dos seus candidatos. Giraldes tamb[em destacou o importante papel da mídia.

“A mídia teve papel fundamental na fase inicial de propagação das obrigações e direitos dos eleitores, o que promoveu o maior exercício da democracia com liberdade e responsabilidade. Parabéns a todos os atores públicos e da sociedade que participaram do Pleito Eleitoral”, encerrou, citando as palavras de Chico Xavier: “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos!”